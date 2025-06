Russen schlagen in Saporischschja mit einer gelenkten Fliegerbombe zu: sieben Häuser zerstört, ein Verletzter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Saporischschja haben die Russen ein Wohngebiet getroffen. Eine Person wurde verwundet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

In Saporischschja wurden sieben Privathäuser durch den feindlichen Angriff beschädigt. Die russischen Streitkräfte haben ein Wohngebiet der Stadt mit Streumunition angegriffen.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden neben der vollständigen Zerstörung von sieben Häusern auch Dutzende von Gebäuden beschädigt. Auch eine Gasleitung wurde beschädigt.

Foto: Russischer Angriff auf Saporischschja (t.me/ivan_fedorov_zp)

Jüngsten Berichten zufolge wurde eine 73-jährige Frau verwundet und in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Die Rettungsdienste arbeiten bereits am Tatort, um die Gegend zu untersuchen und die Folgen des Angriffs zu beseitigen.

Russischer Angriff auf die Ukraine am 9. Juni

Das Hauptziel der Russen in dieser Nacht war die Region Riwne und die Stadt Riwne selbst. Zunächst wurde die Region massiv von feindlichen Drohnen aus mehreren Richtungen angegriffen.

Bereits um 05:00 Uhr waren in Riwne wiederholt Explosionen beim Abschuss von Marschflugkörpern zu hören.

Gleichzeitig wurde nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Militärverwaltung der Region Poltawa, Wolodymyr Kohut, in der vergangenen Nacht im Bezirk Myrhorod eine Stromleitung durch herabfallende Trümmer eines unbemannten Luftfahrzeugs beschädigt.

Außerdem terrorisierte der Feind weiterhin die Region Dnipropetrowsk. Der Feind schickte Drohnen in die Region. Am Abend und in der Nacht zerstörten die Verteidiger 6 Drohnen am Himmel über der Region.

