Russische Angriffe auf Saporischschja in der Nacht: Häuser und Nebengebäude beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 21. Januar schlugen die russischen Invasoren erneut in Saporischschja zu. Als Folge des feindlichen Beschusses wurden erneut Schäden in der Stadt verzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow.

Fedorow teilte mit, dass die Region Saporischschja die ganze Nacht über von ballistischen Raketen, Lenkbomben und später auch von Drohnen bedroht war.

Es war während der Fixierung von Drohnen über der Stadt Saporischschja, als der Leiter der regionalen Militärverwaltung über die Arbeit der Luftabwehr informierte. Die Folgen des feindlichen Angriffs wurden also offenbar durch einen Drohnenangriff verursacht.

„Der Feind hat in Saporischschja erneut zugeschlagen. Privathäuser und Nebengebäude wurden beschädigt“, hieß es in der Erklärung.

Gleichzeitig fügte Iwan Fedorow hinzu, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Beschuss von Saporischschja