Die Russische Föderation hat Fahrzeuge von Tschernihiwoblenergo angegriffen: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben einen Drohnenangriff auf die Dienstfahrzeuge von Tschernihiwoblenerho AT durchgeführt und dabei zwei Fahrzeuge beschädigt.

Am 10. Oktober abends haben russische Truppen Dienstfahrzeuge von Tschernihiwoblenergo AT in der Nähe des Dorfes Zhadovo in der Gemeinde Semyonivska, die auf dem Grenzgebiet der Region Tschernihiw liegt, mit Drohnen beschossen. Der Vorfall wurde vom Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Novhorod-Severo, Olexander Seliverstov, gemeldet.

Es gibt einen Toten und mehrere Verletzte infolge des Angriffs. Die Verletzten werden in einer medizinischen Einrichtung behandelt, wohin sie umgehend transportiert wurden.

Zwei Dienstwagen wurden durch den Beschuss beschädigt.

Erinnern Sie sich, in der Region Tschernihiw haben die russischen Truppen in der Nacht zum 6. Oktober ein Elektrizitätswerk angegriffen, es ist stromlos.