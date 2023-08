Selenskyj ist in den Niederlanden eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj sagte, dass das Hauptthema, das er während seines Besuchs in den Niederlanden ansprechen wird, F-16-Kampfjets für die Ukraine sind. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in den Niederlanden angekommen. Darüber berichtet der Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.

„Zusammen mit der First Lady und dem Team in den Niederlanden angekommen. Vor, wie immer, substanzielle Verhandlungen mit Herrn Ministerpräsident Mark Rutte,“ – in der Nachricht des Präsidenten angegeben.

Nach Selenskyj, das wichtigste Thema, das er während seines Besuchs in den Niederlanden zu erhöhen ist F-16 Kampfjets für die Ukraine.

Die beiden Seiten werden auch über den Weltfriedensgipfel, die Friedensformel und die Strafverfolgung des terroristischen Landes Russland sprechen.