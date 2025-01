Ein 27-jähriger Mann starb in der Region Cherson an den Folgen eines russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 27-jähriger Mann starb an den Folgen eines russischen Angriffs am 8. Januar in Beryslaw, Region Cherson.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Olexander Prokudin

Direkte Rede: „Am Abend griffen die Angreifer die Stadt von einer Drohne aus an. Ein 27-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch den Sprengstoffabwurf der Drohne.“

Lesen Sie mehr: Prokudin sprach auch der Familie und den Freunden des Opfers sein Beileid aus.

