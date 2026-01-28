Epidseason in der Ukraine: über 120 Tausend Menschen erkrankten während der Woche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der Woche erkrankten in der Ukraine am COVID-19 234 Menschen. Das sind 12,8% weniger als eine Woche zuvor.

Im Laufe der Woche wurden in der Ukraine mehr als 127 Tausend Patienten mit Grippe und akuten viralen Infektionen der Atemwege registriert. Dies berichtete das Zentrum für öffentliche Gesundheit am Mittwoch, den 28. Januar.

„In der Woche vom 19. bis 25. Januar 2026 erkrankten in der Ukraine 127 141 Menschen (68 043 Erwachsene und 59 098 unter 17 Jahren) an akuten respiratorischen Virusinfektionen, das sind 3,9% mehr als in der gleichen Woche zuvor. 4.718 Patienten mit ARVI wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter 2.391 Kinder“, heißt es in dem Bericht.

Bei COVID-19 erkrankten in dieser Woche 234 Menschen. Das sind 12,8% weniger als in der Vorwoche.

Im Allgemeinen bleibt die Situation mit dem Auftreten von akuten Virusinfektionen der Atemwege in der Ukraine stabil, in allen Regionen der Ukraine gibt es ein Hintergrundniveau der Morbidität, stellte das Zentrum fest.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium die aktuelle Epidemiesaison in der Ukraine als moderat einschätzt und eine aktive Zirkulation von Influenzaviren für Januar-März vorhersagt. Wie berichtet, werden in der Epidemie-Saison 2025/2026 in der Ukraine typische klassische Stämme der Influenza A und B erwartet.