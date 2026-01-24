INNENMINISTERIUM: Russland hat über Nacht bis zu 40 Menschen verwundet und 170 Objekte beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Januar hat einen Toten und 40 Verletzte gefordert und mehr als 170 Objekte beschädigt.

Bei einem kombinierten Angriff in der Nacht zum 24. Januar hat die russische Armee in der gesamten Ukraine eine Person getötet und etwa 40 verwundet, darunter zwei Kinder.

Quelle: Innenminister Ihor Klymenko

Klymenkos direkte Erklärung: „Eine Person wurde in Kiew getötet, etwa 40 Menschen wurden in der ganzen Ukraine verwundet.

Mehr als 170 Objekte wurden beschädigt: Energieinfrastruktur, mehr als 60 Wohngebäude und 80 zivile Fahrzeuge.“

Lesen Sie mehr: Klymenko fügte hinzu, dass insgesamt fast 11.000 Stabilisierungspunkte im ganzen Land eingerichtet worden sind.

Was vorher geschah: In der Nacht zum 24. Januar startete der Feind einen kombinierten Angriff auf die Ukraine, bei dem er verschiedene Arten von Luft- und Bodenraketen sowie Angriffsdrohnen einsetzte. Die Luftwaffe meldete 396 gesichtete Flugkörper, von denen 372 abgeschossen oder vernichtet wurden.