Deutschland wird der Ukraine in naher Zukunft neue IRIS-T Luftabwehrsysteme liefern, sagt der Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Deutschland wird der Ukraine in Kürze neue IRIS-T-Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Dies ist eine wichtige Hilfe für den Schutz des ukrainischen Luftraums.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der deutsche Botschafter in der Ukraine, Heiko Toms, dies in einem Interview mit dem Fernsehsender Suspilne.

„Im Moment sind neun IRIS-T Systeme transferiert worden, und neue Systeme werden in naher Zukunft erwartet“, sagte der deutsche Botschafter.

Er wies darauf hin, dass die Gewährleistung einer zuverlässigen Luftverteidigung für die Sicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung ist, und Deutschland ist derzeit der größte Partner der Ukraine in diesem Bereich.

„Wir tun alles, was wir können, um die Ukraine zu unterstützen“, fügte Thoms hinzu und betonte einen umfassenden Ansatz – von der Unterstützung im Energiebereich bis hin zur Lieferung von Luftverteidigungsausrüstung.

Zuvor hatte Deutschland Ende 2025 zwei Patriot-Systeme an die Ukraine übergeben und liefert weiterhin Munition für Luftabwehrsysteme.

Laut Helmut Rauch, Geschäftsführer des deutschen Unternehmens Diehl Defence, hat die Ukraine 18 IRIS-T-Systeme bestellt.

Luftverteidigung für die Ukraine