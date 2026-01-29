Russen haben einen Mann mit einer FPV-Drohne im Bezirk Kupjansk, Region Charkiw, getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine russische FPV-Drohne tötete einen Mann im Bezirk Kupjansk, Region Charkiw.

Bei feindlichen Angriffen auf Kupjansk und den Bezirk in der Region Charkiw wurde eine Person getötet und eine weitere verwundet.

class=MsoNormal* Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

class=MsoNormal* Den Ermittlungen zufolge wurde am 28. Januar gegen 15:00 Uhr ein 47-jähriger Anwohner im Dorf Chatne, Gemeinde Velykoburlutska, durch einen FPV -Drohnenangriff getötet.

Darüber hinaus führten die russischen Streitkräfte am 27. Januar gegen 18:30 Uhr einen Luftangriff auf Kupjansk durch. Eine 79-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass Vorermittlungen zu diesen Kriegsverbrechen eingeleitet worden sind.