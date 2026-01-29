Die Kiewer Versorgungsunternehmen haben erklärt, ob die Wärmetarife während der Stromausfälle gesenkt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kyjiwteplocomunenergo hat erklärt, wie viel die Einwohner der Hauptstadt während Stromausfällen und Unterbrechungen der Wärmeversorgung für den Wärmeverbrauch zahlen werden.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Demnach werden Häuser mit Wärmemengenzählern für die tatsächlich verbrauchte Wärme gemäß den Zählerständen zahlen.

Wo es keine Zähler gibt, werden die Heizkosten auf der Grundlage der Wärmelast berechnet, wobei die tatsächliche Anzahl der Stunden der Wärmeversorgung und die monatliche Durchschnittstemperatur berücksichtigt werden.

Im Falle von Notstromausfällen basieren die Heizkostenrechnungen für Gebäude ohne Zähler auf unseren eigenen Daten über Betriebsunterbrechungen von Wärmequellen, Informationen von Gebäudeverwaltern und DTEK Kyjiw Electricity Networks.

Für Häuser mit einem „unabhängigen“ Heizsystem wird die Wärmerechnung auf der Grundlage von Daten des Betreibers des Stromverteilungsnetzes in Kiew berechnet. In der Hauptstadt gibt es etwa 50 solcher Gebäude.

„Die Bewohner oder Verwalter dieser Gebäude können selbständig eine Anpassung der Gebühren veranlassen, indem sie einem schriftlichen Antrag Daten über das Wärmeversorgungssystem und eine Bescheinigung über die Anzahl der Stunden des Stromausfalls beifügen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Heizungsrechnungen werden nach einem einheitlichen Tarif für alle ukrainischen Fernwärmeunternehmen berechnet. Die Heiztarife für Haushalte bleiben auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr.

Um es kurz zu machen:

Um die Zentralheizung wiederherzustellen, wurde die Warmwasserversorgung in einigen Kiewer Gebäuden vorübergehend eingeschränkt – die Wärmeleistung wird zur Wiederherstellung der Wärmeversorgung genutzt.