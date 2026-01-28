Die Ukrainer sind vor Stromausfällen am 29. Januar gewarnt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Situation mit den Stromausfällen kann sich nur verbessern, wenn es keinen neuen massiven Beschuss durch Russland gibt.

Am Donnerstag werden die Stromausfälle in allen Regionen der Ukraine wieder in Kraft treten. Dies meldete Ukrenerho am Mittwoch, den 28. Januar.

„Morgen … gelten in allen Regionen der Ukraine Pläne für stündliche Stromabschaltungen und Pläne für Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher)“, heißt es in der Meldung.

Ukrenerho erinnerte daran, dass der Grund für diese Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

Die Ukrainer wurden vor möglichen Veränderungen im Energiesystem gewarnt und aufgefordert, sich auf den offiziellen Seiten des Oblenergo unter einer bestimmten Adresse über den Zeitpunkt und den Umfang der Anwendung von Abschaltungen zu informieren.

„Wenn der Strom planmäßig erscheint – bitte verbrauchen Sie ihn sparsam!“, fügte das Unternehmen hinzu.