Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, dass er keine Chance für einen vorzeitigen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union sieht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die NW.

„Ein Beitritt am 1. Januar 2027 ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich“, sagte Merz nach Beratungen der Spitzen von SPD und CDU/CSU im Kanzleramt in Berlin.

Er erklärte, dass jedes Land, das der EU beitreten will, die Kopenhagener Kriterien erfüllen muss. Und dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Jahre.

Gleichzeitig betonte Mertz, dass es für die Ukraine wichtig ist, eine Perspektive zu haben, die den Weg zum Beitritt ebnet. Dies ist jedoch ein langfristiger Prozess.

„Wir können die Ukraine schrittweise an die Europäische Union heranführen. Das ist immer möglich, aber ein so schneller Beitritt ist einfach nicht ratsam“, schloss der deutsche Bundeskanzler.

