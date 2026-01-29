Russland hat ein Flugzeug und 830 Militärangehörige verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gestern haben die ukrainischen Streitkräfte 830 Angreifer ausgeschaltet. Vier Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge, 20 Artilleriesysteme, zwei Flugabwehrsysteme, ein Flugzeug und 955 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 29. Januar 2026 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.237.400 (+830 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.613 (+4) Panzer,

23.965 (+7) gepanzerte Fahrzeuge,

36.733 (+20) Artilleriesysteme,

1.629 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.288 (+2) Flugabwehrsysteme,

435 (+1) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

118.679 (+955) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

4.205 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

76.190 (+88) Fahrzeuge und Tanker,

4.053 (+3) Einheiten von Spezialausrüstung. Erinnern Sie sich daran, dass gestern Fach- und Überwachungskanäle über den Absturz der russischen Su-34 berichteten, und später gab es Informationen über die Su-30. In der Nacht zum 28. Januar hat das ukrainische Militär eine Reihe von Objekten der Russen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und auf dem Territorium der Russischen Föderation abgeschossen. Ukrainische und russische Verluste in dem Krieg. Amerikanische Analyse