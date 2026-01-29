Aktualisierung des Wählerregisters: Die Werchowna Rada erklärte, welche Methoden diskutiert werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Werchowna Rada diskutiert über die Aktualisierung der Mechanismen für das Ausfüllen des staatlichen Wählerregisters auf freiwilliger Basis.

Dies geht aus dem RBK Ukrajina-Artikel „Nach dem Krieg – an die Urnen? Wie sich die Ukraine auf die Wahl vorbereitet und welches die Hauptprobleme sind“.

Bisher wurden in den Online-Sitzungen der Arbeitsgruppe verschiedene Ideen zu den Wahlen getestet, die nicht nur von Regierungsvertretern und Experten, sondern auch von den Experten untereinander geteilt werden.

Im Allgemeinen geht es um die Aktualisierung des staatlichen Wählerregisters, sagte Olexander Kornienko, Erster Stellvertretender Sprecher der Werchowna Rada und Leiter der Arbeitsgruppe, gegenüber RBK Ukrajina.

„In erster Linie sprechen wir über die Aktualisierung der Mechanismen für die freiwillige Eintragung in das staatliche Wählerregister, die Nutzung elektronischer Technologien zu diesem Zweck und die Ausweitung des Zeitrahmens für diese Selbsteintragung“, erklärte Kornienko.

Ihm zufolge erwägt die Arbeitsgruppe die Integration des elektronischen Wählerkabinetts mit Diia und Geotracking-Diensten. Dies soll auch bei der Suche nach dem nächstgelegenen Wahllokal helfen.

