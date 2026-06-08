Das Haushaltsdefizit Russlands hat 6 Billionen Rubel erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Für das Jahr 2026 hatten die russischen Behörden Einnahmen im Bundeshaushalt in Höhe von 40,3 Billionen Rubel veranschlagt, während die Ausgaben bei 44,1 Billionen Rubel lagen.

Nach den Ergebnissen für Januar bis Mai 2026 belief sich das Defizit des russischen Bundeshaushalts auf 6,01 Billionen Rubel oder 2,6 % des BIP. Dies übersteigt bereits den für das gesamte Jahr geplanten Wert von 3,79 Billionen Rubel, wie russische Medien am Montag, dem 8. Juni, berichteten.

Das russische Finanzministerium begründete den hohen Wert mit der raschen Finanzierung der Ausgaben. Noch nach den Ergebnissen von Januar bis April belief sich das Defizit auf 5,88 Billionen Rubel bzw. 2,5 % des BIP.

Die Jahresprognose sah hingegen ein Haushaltsdefizit in Höhe von 3,79 Billionen Rubel oder 1,6 % des BIP vor. Somit hat der tatsächliche Wert in fünf Monaten bereits den Plan für das gesamte Jahr 2026 übertroffen.

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Mai auf 14,78 Billionen Rubel. Davon entfielen 11,8 Billionen Rubel auf Einnahmen aus anderen Bereichen als Öl und Gas, während 2,98 Billionen Rubel aus dem Öl- und Gassektor stammten.

Die Haushaltsausgaben beliefen sich in diesem Zeitraum nach vorläufigen Angaben auf 20,79 Billionen Rubel.

Für das Jahr 2026 planten die russischen Behörden Einnahmen des Bundeshaushalts in Höhe von 40,3 Billionen Rubel, während die Ausgaben auf 44,1 Billionen Rubel veranschlagt wurden.

Im Jahr 2025 belief sich das Haushaltsdefizit der Russischen Föderation auf 5,7 Billionen Rubel bzw. 2,6 % des BIP, was den höchsten Wert im Verhältnis zum BIP seit 2020 darstellte. Damals lag das tatsächliche Defizit fast um das Fünffache über dem ursprünglichen Regierungsplan.