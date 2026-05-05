Die Amerikaner verabschieden sich vom ukrainischen „Lebensversicherungsgeschäft“: MetLife wurde an die polnische PZU verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der größte Akteur verlässt den heimischen Lebensversicherungsmarkt. Am 4. Mai gab die amerikanische MetLife Inc. den Verkauf ihres gleichnamigen Unternehmens in der Ukraine an die polnische PZU-Gruppe bekannt. Nach Abschluss der Transaktion und der Zusammenführung aller Kunden unter einem Dach wird das Unternehmen fast eine halbe Million Ukrainer betreuen.

Dies ist der größte, aber bei weitem nicht der einzige Rückzug ausländischer Investoren aus dem ukrainischen Lebensversicherungsmarkt im letzten Jahrzehnt.

Warum ziehen sich die Amerikaner aus dem ukrainischen Markt zurück?

Was ist geschehen?

Die Geschichte des amerikanischen Lebensversicherungsgeschäfts in der Ukraine, die 2002 begann, ist zu Ende gegangen. Am 4. Mai wurde bekannt, dass die MetLife Inc. eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 100-prozentigen Anteils am Kapital der ukrainischen Tochtergesellschaft PrJSC „MetLife“ an die polnische Gruppe PZU S.A. geschlossen hat.

„MetLife“ ist der größte Akteur auf dem ukrainischen Lebensversicherungsmarkt, und diesen Status behielt das Unternehmen während seiner gesamten 24-jährigen Tätigkeit bei. Nach Angaben der Fachzeitschrift Forinsurer beliefen sich die Bruttoprämien (die von den Kunden gezahlten Beiträge) des Unternehmens im Jahr 2025 auf über 3 Mrd. Hrywnja. Zum Ende des vergangenen Jahres waren 922.000 Personen versichert.

Die polnische PZU ist seit 2003 auf dem ukrainischen Markt tätig, insbesondere im Lebensversicherungssegment, und zwar über das gleichnamige Unternehmen. Im vergangenen Jahr erzielte sie Bruttoprämien in Höhe von 408,9 Mio. Hrywnja, und die Gesamtzahl der Versicherten belief sich auf 114.000 Personen.