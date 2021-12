Gasprom hat die Jamal-Europa-Pipeline seit einer Woche nicht mehr gebucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Unternehmen Gasprom hat während der regulären Sitzung der täglichen Auktion keine Kapazitäten im polnischen Abschnitt der Jamal-Europa-Pipeline gebucht, berichtete RIA Novosti am 26. Dezember unter Berufung auf Daten der GSA-Plattform.

Während der Auktion wurde vorgeschlagen, am Sonntag 89,1 Millionen Kubikmeter Kapazität am Einspeisepunkt des polnischen Abschnitts der Pipeline zu reservieren. Das Angebot blieb jedoch ungenutzt.

Der Vertreter von Gasprom, Sergej Kuprijanow, erklärte heute, dass Kunden aus Frankreich und Deutschland keine Gebote mehr für Gas abgeben würden. Auch der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich in diesem Sinne und deutete an, dass die EU Gas in die Ukraine umleitet.

wurde am 21. Dezember der physische Gasfluss durch die Jamal-Europa-Pipeline nach Deutschland unterbrochen, und der Abschnitt wird seitdem im Reverse-Modus betrieben. Vor dem Hintergrund der verringerten Pumpleistung durch die Pipeline überstieg der Gaspreis in Europa zum ersten Mal in der Geschichte 2.150 $.

Es sei darauf hingewiesen, dass der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko wiederholt mit einer Blockade dieser Pipeline gedroht hat…