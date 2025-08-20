"Erneute Razzien im Bezirk Ismajil: Einrichtungen in der Nähe des Hafens wurden beschädigt, eine Person wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Gestern Abend hat die russische Armee die Region Odessa mit Drohnen angegriffen. Der Bezirk Ismajil wurde erneut angegriffen.
Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf das offizielle Telegram der staatlichen Verwaltung des Bezirks Ismajil.
Nach Angaben der RSA gab es trotz der aktiven Arbeit der Luftverteidigungsstreitkräfte Treffer. Der Angriff beschädigte insbesondere die Hafeninfrastruktur. Es brachen auch Brände aus, die von Einheiten der Regionalabteilung Odessa des staatlichen Rettungsdienstes gelöscht werden.
Es ist bekannt, dass eine Person bei dem Angriff verletzt wurde. Er wird mit allen notwendigen Hilfsmitteln versorgt.
„Der Feind verübt weiterhin Terroranschläge gegen die Zivilbevölkerung unseres Landes“, heißt es in der Erklärung.
Es ist erwähnenswert, dass die ukrainische Marine gestern Abend 5 Schaheds zerstört hat.
Beschuss der Ukraine
Zur Erinnerung: In der Nacht des 18. August waren in Odessa Explosionen zu hören. Die russischen Invasoren griffen die Stadt gleichzeitig von mehreren Seiten massiv mit Drohnen an. In der Nacht zum 16. Juli griffen die Russen eine Reihe von Regionen der Ukraine an. So griffen die Invasoren beispielsweise massiv Charkiw an, wobei drei Menschen verletzt wurden.
In der gleichen Nacht griffen die Invasoren den Bezirk Ismajil in der Region Odessa mit Drohnen an. Es handelte sich um eine Infrastruktureinrichtung und es brach ein Feuer aus.
