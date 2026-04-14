Die Angreifer haben die Region Dnipropetrowsk beschossen: Es kam zu Bränden, die Infrastruktur wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des Angriffs auf die Region Dnipropetrowsk kam es zu Bränden, Zerstörungen und einem Verletzten.

Russische Invasoren griffen die Region Dnipropetrowsk an, was zu Bränden und Zerstörungen führte; eine Person wurde verletzt.

Quelle: : der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, auf Telegram

Worte des Regionalleiters: : „Im Bezirk Nikopol (der Feind – Anm. d. Red.) griff Nikopol selbst sowie die Gemeinden Pokrowsk, Mirivka und Tscherwonohryhorivka an. Es brannten Wohnhäuser und Gartenhäuser. Ein 40-jähriger Mann, der durch einen Angriff auf das Gebiet am Vortag verletzt worden war, suchte ärztliche Hilfe auf.“

Details: : In der Gemeinde Mykolajiw im Bezirk Synelnykiv sowie in Krywyj Rih wurde die Infrastruktur beschädigt, es kam zu Bränden.

Insgesamt griffen die Angreifer die drei Bezirke der Region mehr als zehn Mal mit Drohnen und Artillerie an.