Die Russen haben die Infrastruktur von Krywyj Rih angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei dem feindlichen Beschuss kam ein Zivilist ums Leben. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Russische Truppen haben die Infrastruktur von Krywyj Rih angegriffen. Bei den feindlichen Angriffen kam ein 40-jähriger Mann ums Leben. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, am Dienstag, dem 28. April, mit.

Die russischen Streitkräfte führten mehrere Angriffe auf die Stadt durch. Infolge der Angriffe wurde die Infrastruktur beschädigt.

„Ein 40-jähriger Mann kam ums Leben. Fünf weitere Männer im Alter von 31, 32, 41, 45 und 57 Jahren wurden verletzt“, fügte Ganja hinzu.

Derzeit leisten die Sanitäter den Verletzten nach seinen Angaben jede erforderliche Hilfe.

Zur Erinnerung: Im Laufe des Tages haben russische Truppen 614 Angriffe auf 45 Ortschaften im Gebiet Saporischschja geflogen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.

Zudem griffen russische Truppen am Abend zweimal Parkplätze in Sumy an. Beide Angriffe fanden im Stadtteil Kovpakivsky statt.