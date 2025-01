Dänemark hat die Einmottung der Nord Stream-2-Pipeline genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die dänische Energiebehörde hat einer Tochtergesellschaft von Gasprom erlaubt, Konservierungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream-2 in der Ostsee durchzuführen, indem sie diese einmottet. Dies teilte der Pressedienst der Behörde am Dienstag, den 28. Januar mit.

„Die Arbeiten zielen darauf ab, die beschädigte Pipeline zu konservieren, indem an jedem der offenen Rohrenden speziell angefertigte Stopfen angebracht werden. Dadurch wird verhindert, dass weiteres Gas austritt und Sauerstoff aus dem Meerwasser in die Rohre eindringt“, hieß es in der Erklärung.

Die Genehmigung wurde unter einer Reihe von Bedingungen erteilt, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Pipeline zu gewährleisten. Insbesondere muss das Unternehmen einen Jahresplan für die Pipeline vorlegen.

Die Nord Stream 2 AG plant, die Arbeiten im zweiten oder dritten Quartal 2025 durchzuführen, und sie werden etwa 2-3 Wochen dauern.

Die Nord Stream 2-Pipeline mit einer Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr verläuft von der Region Leningrad in Russland zur deutschen Ostseeküste.

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die deutschen Behörden das Zertifizierungsverfahren für das Projekt gestoppt und die Vereinigten Staaten haben die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG auf eine Sanktionsliste gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Stränge der Pipeline mit Gas gefüllt.

Im September 2022 wurden durch eine Explosion zwei Stränge von Nord Stream und einer von Nord Stream 2 drucklos.

Die schwedischen Spezialdienste sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem Vorfall an den Pipelines um Sabotage gehandelt haben könnte. Dänemark und Deutschland untersuchen die Explosionen noch.