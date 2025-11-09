Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Stadt Sterlitamak in Baschkortostan verbrannten sie die Ausrüstung von drei Kommunikationstürmen und ein Eisenbahnrelaisgehäuse in der Nähe von Vologda.

Eine Widerstandsbewegung in der Nähe der russischen Stadt Vologda und in der Stadt Sterlitamak in Baschkortostan verbrannte einen Eisenbahnrelaisschrank und die Ausrüstung von drei Kommunikationstürmen. Das Hauptnachrichtendirektorat des ukrainischen Verteidigungsministeriums erklärte am 9. November.

„Der Kampf gegen die Nachschublinien der russischen Armee geht weiter – an der Wende vom Oktober zum November 2025 haben Vertreter der Widerstandsbewegung in Russland vier wichtige Einrichtungen der logistischen Infrastruktur des Aggressorstaates zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Stadt Sterlitamak in Baschkortostan die Ausrüstung von drei Kommunikationstürmen verbrannt wurde, und in der Nähe von Vologda – Eisenbahnrelaisschrank.

