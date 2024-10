Luftwaffe: 56 Shaheds und zwei Raketen über Nacht abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 6. Oktober hat die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine (AFU) 56 Shaheds und zwei Raketen abgeschossen, die von der russischen Armee zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden

Dies teilte das Kommando der Luftwaffe mit.

Insgesamt wurden mehr als 90 Fahrzeuge gefunden:

2 Iskander-M ballistische Raketen; * 1 Iskander-K Marschflugkörper; * 1 Ch-59/69 Lenkflugkörper; * 87 Shaheds. „Als Ergebnis des Luftkampfes wurden zwei Raketen und 56 feindliche Shahed-Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Kyjw, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipro, Sumy, Tschernihiw, Poltawa, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Saporischschja, Schytomyr und Charkiw abgeschossen“, so die Erklärung. Die Luftwaffe fügte hinzu, dass bis 9 Uhr morgens 25 Drohnen in verschiedenen Regionen der Ukraine verloren gegangen seien, vermutlich als Ergebnis aktiver Gegenmaßnahmen gegen die elektronische Kriegsführung.