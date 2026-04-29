Schweden hat vor einem möglichen Mangel an Flugkraftstoff gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Versorgung mit Flugbenzin gilt derzeit als stabil, doch Schweden und Europa könnten davon betroffen sein.

Die schwedische Regierung hat vor einem möglichen Mangel an Flugbenzin gewarnt, der durch den Krieg im Nahen Osten verursacht wird. Dies erklärte die schwedische Ministerin für Energie und Unternehmen, Ebba Busch, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Ulf Kristersson und der Generaldirektorin der schwedischen Energieagentur, Karolina Asserup, wie der Sweden Herald berichtet.

Die Warnung stützt sich auf die Einschätzung von Experten der schwedischen Energieagentur. Solche Meldungen werden veröffentlicht, wenn „konkrete und zuverlässige Informationen vorliegen, dass ein Ereignis wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Versorgungslage führen wird“.

Grund für diese Situation sind der Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus.

Die Wiederherstellung der Öl- und Gaslieferungen könne selbst nach einem Waffenstillstand mehrere Monate dauern, fügte Busch hinzu.

Die Lieferungen von Flugkraftstoff gelten derzeit als stabil, doch Schweden und Europa könnten darunter leiden, sollte der Konflikt mit dem Iran andauern oder eskalieren. Sie führte das Beispiel Italiens an, wo der Mangel an Flugkraftstoff bereits gewisse Auswirkungen hatte.

Ein Mangel an Benzin und Dieselkraftstoff im Land ist nicht zu erwarten; die frühzeitige Warnung betrifft ausschließlich Flugkraftstoff.

Zur Erinnerung: Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat weltweit zu Preisanstiegen geführt. Dazu gehören auch die Preise für Trinkwasser im Sudan.

Die Nationalbank der Ukraine erläuterte, wie sich der Krieg im Nahen Osten auf die Preise in der Ukraine auswirken wird