Das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben mehr als 9 Milliarden an den Staat zurückgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Indikator ist Teil des gesamtwirtschaftlichen Effekts der Aktivitäten der Antikorruptionsbehörden, der unter anderem wieder eingezogene Kautionen, beschlagnahmtes Eigentum und Gelder, deren Veruntreuung verhindert wurde, berücksichtigt.

Im Zeitraum 2016-2023 haben die spezialisierte Staatsanwaltschaft und das Nationale Büro zur Korruptionsbekämpfung dem Staat mehr als 9 Milliarden Hrywnja erstattet. Darüber informiert der Pressedienst der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft am Donnerstag, den 8. August.

Wir sprechen über die Mittel, die von den Teilnehmern der Strafverfahren Nationale Anti-Korruptions-Büro und die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft sowohl freiwillig und als Ergebnis der Forderung Arbeit zurückgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Indikator Teil des gesamten wirtschaftlichen Effekts der Aktivitäten der Antikorruptionsbehörden ist, der insbesondere die wiedererlangte Kaution, das beschlagnahmte Eigentum und die Mittel, deren Veruntreuung verhindert wurde, berücksichtigt.

Wir erinnern daran, dass das Oberste Anti-Korruptionsgericht sechs Personen der Veruntreuung von Staatseigentum in Höhe von mehr als 259 Millionen Hrywnja für schuldig befunden hat: Sie sind verpflichtet, den Schaden für den Staat zu ersetzen und Mittel zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine zu überweisen.

