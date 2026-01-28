Ein Zug wurde getroffen: Fragmente von fünf Leichen wurden gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei Treffer wurden in der Nähe des Zuges registriert, ein weiterer traf einen Waggon; es entstand ein Feuer. In den Waggons befanden sich mehr als 155 Passagiere.

Am Ort des russischen Beschusses des Personenzugs in der Region Charkiw wurden Fragmente von fünf Leichen gefunden. Darüber berichtete die Staatsanwaltschaft der Region am Abend des 27. Januar.

„Ab 21:57 Uhr wurden am Ort des Einschlags russischer Drohnen auf den Personenzug Barwenkowo-Charkiw-Tschop in der Nähe des Dorfes Yazykovoye (Gebiet Charkiw) Fragmente von fünf Leichen gefunden“, heißt es in der Meldung.

Zur gleichen Zeit, wie in der Staatsanwaltschaft erklärt, wird die Identifizierung der Toten erst nach DNA-Expertisen möglich sein.

Beachten Sie, dass zwei Treffer in der Nähe des Zuges registriert wurden, ein weiterer – im Waggon; es gab ein Feuer. In dem Zug befanden sich mehr als 155 Passagiere.

Staatsanwälte und Polizeiermittler untersuchen ein weiteres Kriegsverbrechen, das von russischen Soldaten begangen wurde.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am Morgen des 27. Januar die Infrastruktur der Region Lwiw angegriffen haben.