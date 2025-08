Ein Gericht hat den Abgeordneten Kuznetsov in Untersuchungshaft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Anti-Korruptions-Aktivisten baten den Richter, die Kaution für den Abgeordneten auf 30 Mio. Hrywnja festzusetzen, aber er entschied anders.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht (Oberstes Anti-Korruptionsgericht) hat sich in einer Sitzung am Montag für ein Maß an Zurückhaltung für den Volksabgeordneten entschieden, der im Fall der Korruption beim Kauf von Drohnen und Mitteln der funkelektronischen Kriegsführung angeklagt ist. Dies teilte die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft (Specialised anti-corruption Prosecutor’s office) am 4. August mit.

Das Büro nennt den Namen des Abgeordneten nicht, aber aus den Materialien des Falles ist bekannt, dass es sich um den Vertreter der Fraktion Diener des Volkes Alexei Kuznetsov handelt.

„Das Gericht stimmte teilweise mit der Position der Staatsanwaltschaft Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft überein und wandte auf den Verdächtigen eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative an, eine Kaution von 8 Millionen Hrywnja zu hinterlegen“, heißt es in der Mitteilung.

In der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Frage der Berufung gegen diese Maßnahme der Zurückhaltung derzeit gelöst wird. Die Anti-Korruptionsbeamten baten darum, für den Abgeordneten eine Kaution in Höhe von 30 Millionen Hrywnja festzusetzen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 2. August die Entlarvung von korrupten Spitzenbeamten angekündigt hat. Dies wurde nach seinem Treffen mit dem Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros Semyon Kryvonos und dem Leiter der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Olexander Klymenko bekannt.

Später gaben das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Einzelheiten des Korruptionsfalls bekannt. Zu den Angeklagten gehören der Abgeordnete Olexij Kuznetsov von der Fraktion Diener des Volkes und Serhij Hajdaj, der am Vortag vom Posten des Leiters der staatlichen Bezirksverwaltung Mukatschewo entlassen wurde.

Bereits heute haben das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung Verdachtsmomente gegen die Hauptangeklagten in dem Korruptionsfall gemeldet.