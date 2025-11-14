Operation Midas: Beim Obersten Anti-Korruptionsgericht wurde noch kein Antrag auf eine Präventivmaßnahme gegen Tschernyschow eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bis zum 14. November hatte das Oberste Anti-Korruptionsgericht noch keinen Antrag der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft auf Verhängung einer Präventivmaßnahme gegen den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Olexij Tschernyschow erhalten, der der illegalen Bereicherung verdächtigt wird. Die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft sagt, dass die Angelegenheit derzeit geklärt wird.

Quelle: Olesia Chemeris, Sprecherin des Obersten Anti-Korruptionsgerichts, und die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Direkte Rede von Chemeris: „Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat keine Petition gegen den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten erhalten.“

Einzelheiten: Laut Ukrajinska Prawda handelt es sich um Tschernyschow.

Die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft wiederum teilte der Ukrajinska Prawda mit, dass gegen Tschernyschow derzeit eine Präventivmaßnahme in Form einer Kaution (120 Millionen Hrywnja, die gezahlt wurde – Anm. d. Red.) und prozessuale Verpflichtungen im Falle von Amtsmissbrauch und Erlangung eines unrechtmäßigen Vorteils in besonders großem Umfang bestehen.

Die Frage eines Antrags auf eine Präventivmaßnahme aufgrund eines neuen Verdachts wird derzeit geklärt.

Hintergrund:

Am 11. November haben das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung dem ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten der Ukraine Olexij Tschernyschow eine Mitteilung über den Verdacht der illegalen Bereicherung zugestellt.

Den Ermittlungen zufolge gehörte der ehemalige Beamte zu den Personen, die die so genannte „Wäscherei“ aufsuchten, einen Ort, an dem die Erträge aus Verbrechen legalisiert wurden. Die Wäscherei wurde vom Leiter einer kriminellen Organisation kontrolliert, die am 10. November vom Nationalen Antikorruptionsbüro und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft im Rahmen der Operation Midas aufgedeckt wurde