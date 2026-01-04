Im Kiewer Stadtteil Obolon ist ein Auto explodiert: ein Soldat wurde verwundet, die Polizei untersucht den Anschlag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Auto explodierte im Hof eines Hauses in Kiew, als der Kofferraum geöffnet wurde, wobei ein Soldat verletzt wurde.

Am 4. Januar kam es im Hof eines Hauses in der Heroiv Dnipra Straße in Kiew zu einer Explosion, als der Kofferraum eines Autos geöffnet wurde, und ein Soldat wurde durch ein Schrapnell verwundet.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew

Einzelheiten: Eine Frau, die sich in der Nähe befand, wurde nicht verletzt.

Eine Voruntersuchung zu der Explosion wurde unter dem Artikel „terroristischer Akt“ eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft hat keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.