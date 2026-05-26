Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab dem 1. September sollen Schüler der Klassen 1 bis 11 in Schulen in der gesamten Ukraine warme Mittagessen erhalten

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

Ihren Angaben zufolge ist die kostenlose Verpflegung derzeit bereits für alle Kinder in Gemeinden im Frontgebiet sowie für Schüler der Klassen 1 bis 4 in allen Regionen gewährleistet.

Die Regierung hat bereits 1 Milliarde Hrywnja für die Modernisierung von 73 Schulkantinen im ganzen Land bereitgestellt. Swyrydenko erklärte, die Reform der Schulverpflegung unterstütze angeblich „die lokale Wirtschaft, Arbeitsplätze und ukrainische Produzenten“.