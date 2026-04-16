Der massive Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine hat den Flugverkehr in Polen teilweise lahmgelegt: Einzelheiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie wirkten sich die Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine auf die Flughäfen in Polen aus? Vor dem Hintergrund des massiven Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine schloss Polen die Flughäfen in Lublin und Rzeszów und entsandte Kampfflugzeuge in die Luft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Twitter-Beitrag der Polnischen Agentur für Flugsicherung (PANSA).

„Aufgrund der Notwendigkeit, der Militärluftfahrt Handlungsfreiheit zu gewährleisten, haben die Flughäfen in Lublin und Rzeszów den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt“, heißt es in der Mitteilung der Polnischen Agentur für Flugsicherung.

Darüber hinaus hat das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte beschlossen, Kampfflugzeuge in die Luft zu schicken, um den polnischen Luftraum zu schützen.

Beschuss der Ukraine am 15. April

Am Abend des 15. April feuerten russische Truppen Angriffsdrohnen auf die Ukraine ab, von denen ein Teil in Richtung Odessa flog. Leider traf eine Drohne ein mehrstöckiges Wohnhaus.

Es wurde zudem berichtet, dass bei dem Angriff auf Dnipro am Abend zwei Kinder verletzt wurden – ein dreijähriger und ein anderthalbjähriger Junge. Später wurde bekannt, dass die Gesamtzahl der Verletzten auf drei Personen angestiegen ist. Neben den Kindern wurde eine 38-jährige Frau verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand wird als mittelschwer eingestuft.

Nach Angaben der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte führten die Russen am 15. April zwischen 9 und 22 Uhr einen kombinierten Angriff auf die Ukraine durch, bei dem über 20 Raketen und 349 Drohnen zum Einsatz kamen. Es wurden 12 Treffer sowie der Absturz von Trümmern abgeschossener Ziele registriert.

Weitere Einzelheiten zu den Folgen des feindlichen Beschusses finden Sie im Artikel von RBK Ukrajina.