Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Besatzungsbehörden haben versprochen, bis zum Ende des Tages am 3. Oktober mitzuteilen, wann eine stabile Kraftstoffversorgung beginnen wird.

Der Verkauf von Benzin in einer Hand auf dem Gebiet der von Russland besetzten Krim wurde noch stärker eingeschränkt. Insbesondere beträgt die Grenze jetzt bis zu 20 Liter. Dies geht aus einer Videobotschaft des sogenannten „Oberhaupts“ der Halbinsel Sergej Aksjonow hervor.

Der Gauleiter versprach außerdem, bis zum Ende des Tages am 3. Oktober zu berichten, wann eine stabile Treibstoffversorgung beginnen wird.

„Ich bitte alle um Geduld. Wir haben versucht, ein paar Schritte zu unternehmen, um die Situation zu entschärfen – leider waren diese Maßnahmen nicht ausreichend“, so der Quasi-Beamte.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Halbinsel bereits am 29. September den Verkauf von Benzin eingeschränkt hat – 30 Liter in einer Hand, und auch eine Preisobergrenze eingeführt hat.

Wie Sie wissen, haben die ukrainischen Streitkräfte im August damit begonnen, regelmäßig russische Raffinerien mit Drohnen anzugreifen. Infolgedessen wurde die russische Raffineriekapazität um 21% reduziert.

Dies führte schließlich zu einem Anstieg der Börsenpreise für Benzin. Seit Anfang des Jahres sind sie um 40-50% gestiegen. Am 23. September stellte der Preis für A-92 einen neuen historischen Rekord auf und erreichte 73,6 Tausend Rubel pro Tonne, A-95 wurde mit 71,1 Tausend Rubel pro Tonne gehandelt.