Die Luftstreitkräfte haben Einzelheiten zum nächtlichen Angriff Russlands bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Nacht zum 19. Mai griffen russische Truppen die Ukraine mit 209 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas sowie mit Täuschdrohnen vom Typ Parodia an. Die Luftabwehr zerstörte 180 Drohnen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mit.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 180 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas sowie Täuschdrohnen vom Typ „Parodia“ im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurden 27 Treffer von Angriffsdrohnen an 15 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an fünf Orten registriert.

„Der Angriff dauert an, mehrere feindliche Drohnen befinden sich in der Luft“, warnen die Streitkräfte.