An der ukrainisch-rumänischen Grenze wurde eine neue Grenzübergangsstelle eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An der ukrainisch-rumänischen Grenze wurde eine Straßenübergangsstelle in Krasnojarsk in Betrieb genommen.

Dies teilte das Präsidialamt am Donnerstag, den 10. November, mit.

„Zum ersten Mal seit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Ukraine wird ein neuer Grenzübergang eröffnet: Ab heute wird an der ukrainisch-rumänischen Staatsgrenze im Abschnitt der Region Czernowitz der Straßengrenzübergang Krasnojelsk in Betrieb genommen“, heißt es in dem Bericht.

Darin wird darauf hingewiesen, dass „die Eröffnung dieses Punktes nicht nur den Grenzübertritt für ukrainische Bürger und zusätzliche Arbeitsplätze erleichtern, sondern auch einen zusätzlichen Arbeitsplatz schaffen soll. In der Folge wird dieser Punkt zu einem vollwertigen Güterkontrollpunkt werden.

„Die Frage der Schaffung der notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen für den Straßenverkehr, einschließlich des Güterverkehrs über 3,5 Tonnen, wird bereits mit unseren rumänischen Kollegen erörtert“, fügte das Präsidialamt hinzu.

An der Eröffnung des neuen Kontrollpunktes nahmen Ministerpräsident Denis Schmyhal und der rumänische Ministerpräsident Nicolae Cuche teil.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass der internationale Kontrollpunkt Dyakovci, ebenfalls an der Grenze zu Rumänien, bereits zu 85 Prozent fertiggestellt ist. Die Arbeiten werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein…