Der Betreiber des Gastransportsystems hat einen Rückgang des Transits um 57 Prozent gemeldet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Januar belief sich der Transit von russischem Erdgas durch das ukrainische Gastransportsystem (Gastransportsystem) auf 1,664 Mrd. Kubikmeter. Dies ist 57% weniger als das Volumen für den gleichen Zeitraum 2021, sagte der Betreiber des ukrainischen Gastransportsystems (OGTS) am Montag, den 7. Februar.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Gastransit in die Balkanländer im vergangenen Monat wieder aufgenommen wurde, die Lieferungen in die Slowakei und nach Polen jedoch deutlich zurückgingen.

So beliefen sich die Transitmengen in die Slowakei auf 1,04 Milliarden Kubikmeter, was 53% weniger ist als im Januar 2021. Gleichzeitig machen die Lieferungen in die Slowakei 62,5 % des gesamten Transitvolumens aus.

Der Transit nach Moldawien stieg im Vergleich zum Januar 2021 um 1,3% auf 398 Millionen Kubikmeter. Auch im Jahr 2022 wurde der Transit nach Rumänien in Höhe von 116 Millionen Kubikmetern Gas wieder aufgenommen (-24,6 % im Vergleich zum Januar 2021). Der Transit nach Polen ging auf 110 Millionen Kubikmeter zurück (-66 % gegenüber Januar 2021).

„Infolgedessen sank das durchschnittliche tägliche Volumen des durch die Ukraine transportierten russischen Gases im Januar um 57 % auf 53,7 Mio. m³ im Vergleich zum Januar 2021. Dies ist deutlich weniger als die Mindestmenge, die im Rahmen des derzeitigen Transitabkommens gebucht wurde“, heißt es in der Erklärung.