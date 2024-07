Selenskyj kündigte die Unterzeichnung von drei weiteren Sicherheitsabkommen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In einer Ansprache am Sonntagmorgen, den 14. Juli, kündigte Selenskyj die Unterzeichnung von drei weiteren Sicherheitsabkommen an. Hier erfahren Sie, was wir über die betreffenden Länder wissen

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unterzeichnung von drei weiteren Sicherheitsabkommen angekündigt – mit der Tschechischen Republik, Slowenien und Irland.

Er kündigte dies in seiner Morgenansprache an.

„Es gibt drei neue Sicherheitsabkommen für die Ukraine. Polen, Luxemburg und Rumänien. Und jetzt arbeitet das Team an weiteren neuen Dokumenten – es wird Abkommen mit der Tschechischen Republik und Slowenien geben, und nach einem Treffen mit dem irischen Ministerpräsident haben wir beschlossen, auch ein Abkommen mit Irland vorzubereiten“, sagte der Präsident. Am Samstag, den 13. Juli, machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Rückweg vom Anti-Terrorismus-Gipfel in Washington einen Zwischenstopp in Irland und traf sich mit Ministerpräsident Simon Harris.