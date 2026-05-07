Vier Menschen, darunter ein Jugendlicher, wurden bei einem russischen Angriff auf Saporischschja verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee griff Saporischschja am 7. Mai mit einer Drohne an: Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind.

Quelle: : Ivan Fedorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja

Zitat: „Eine russische Drohne explodierte in einem Stadtteil. Autos wurden beschädigt.

Vier Personen wurden verletzt – zwei Männer im Alter von 44 und 38 Jahren, eine 40-jährige Frau und ein 15-jähriger Junge.

Allen Verletzten wird die notwendige medizinische Hilfe geleistet.“