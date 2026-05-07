Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hatte bereits einen Waffenstillstand ab dem 6. Mai vorgeschlagen, doch der Kreml ignorierte diesen Vorschlag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Vorabend des 9. Mai, dass er davon abrate, Moskau während der Paraden zu besuchen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal von Wolodymyr Selenskyj.