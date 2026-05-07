In der Ukraine ist die Nachfrage nach Bussen zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im April wurde der ukrainische Fuhrpark um 182 Busse und Kleinbusse erweitert, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Dies teilte Ukavtrom am Donnerstag, dem 7. Mai, mit.

Der Anteil neuer Fahrzeuge an den Zulassungen im April betrug 34 %, während dieser Wert im Vorjahr noch bei 37 % lag.

Unter den neuen Bussen wurden am häufigsten Fahrzeuge der Marke Ford erstmals zugelassen – 24 Einheiten, was im Jahresvergleich einem Anstieg von 26 % entspricht. Zu den Top 3 gehörten außerdem Etalon mit 10 Bussen (-9 %) und Ataman mit 8 Einheiten (-20 %).

Im Segment der Gebrauchtbusse war Mercedes-Benz mit 62 Zulassungen (+19 %) führend. Es folgten Volkswagen mit 12 Bussen (+20 %) und Van Hool mit 9 Einheiten.

Insgesamt wurden seit Anfang 2026 829 Busse und Kleinbusse in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Davon waren 381 Einheiten Neufahrzeuge (+3 %) und 448 Einheiten Gebrauchtfahrzeuge (-1 %).

Zur Erinnerung: Im April wurden in der Ukraine 1.122 neue Nutzfahrzeuge (Lkw und Spezialfahrzeuge) verkauft, was einem Anstieg von 3 % gegenüber März entspricht.