Die beliebtesten Diesel-Pkw des Monats März stehen fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Segment der neuen Diesel-Pkw wurde der Renault Duster mit 259 Einheiten zum Marktführer.

In der Ukraine wurden im März 5.100 Fahrzeuge mit Dieselmotoren in den inländischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Rückgang von 8 % gegenüber März 2025 entspricht, wobei die Nachfrage nach neuen Diesel-Pkw gestiegen ist. Dies teilte UkrAwtoProm am Donnerstag, dem 16. April, mit.

Von den 5.100 Fahrzeugen waren 1.300 Neuwagen (+21 %) und 3.800 aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen (-14 %).

Zu den Top-5-Modellen der neuen Diesel-Pkw gehörten:

Volkswagen Touareg – 180 Stück;

Skoda Kodiaq – 91 Stück;

Volkswagen Tiguan – 75 Stück

Die Top 5 der importierten gebrauchten Diesel-Pkw: