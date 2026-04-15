Die beliebtesten Benziner des Monats März stehen fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Segment der neuen Personenkraftwagen wurde der HYUNDAI Tucson (212 Stück) zum Marktführer.

Im März wurden 13.100 Personenkraftwagen mit Benzinmotor in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies teilte UkrAwtoProm am Mittwoch, dem 15. April, mit.

Von der Gesamtzahl von 2.500 Fahrzeugen waren 2.500 Neuwagen (+33 %), weitere 10.600 waren Gebrauchtwagen, die aus dem Ausland importiert wurden (+19 %).

Zu den Top 5 der neuen PKW-Modelle mit Benzinmotor gehörten:

1. HYUNDAI Tucson – 212 Einheiten;

2. MAZDA CX5 – 123 Einheiten;

2. SUZUKI SX4 – 123 Stück;

3. RENAULT Duster – 107 Einheiten;

4. SKODA Karoq – 97 Einheiten;

5. KIA Sportage – 96 Stück

Die Top 5 der importierten Gebrauchtwagen mit Benzinmotor:

1. VOLKSWAGEN Tiguan – 705 Stück;

2. VOLKSWAGEN Golf – 628 Stück;

3. NISSAN Rogue – 585 Stück;

4. AUDI Q5 – 562 Stück;

5. AUDI A4 – 319 Stück

Zur Erinnerung: Im März wurde der Fahrzeugbestand der Ukraine um rund 5.900 neue Pkw erweitert, davon gingen 64 % an Privatkunden, während 36 % von juristischen Personen erworben wurden. Der ukrainische Fahrzeugbestand wurde im März um 247 Busse (einschließlich Kleinbusse) erweitert, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem März des Vorjahres entspricht.