Die Ukrainer kauften innerhalb eines Monats fast 4.000 Gebrauchtwagen aus den USA: die Top 5 der Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im April kauften die Ukrainer 3.900 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Anstieg von 0,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Demnach entfällt der größte Anteil dieser Zahl (55 %) auf Benziner. Elektroautos machten 24 % aus, Hybridfahrzeuge 13 %, Dieselwagen 5 % und Fahrzeuge mit LPG-Anlage 3 %.

Laut der Studie beträgt das Durchschnittsalter der gebrauchten „Amerikaner“, die im April den ukrainischen Fahrzeugbestand ergänzt haben, 6,5 Jahre.

In die Top 5 der in den USA hergestellten Gebrauchtwagen schafften es:

1. FORD Escape – 423 Stück;

2. TESLA Model Y – 279 Stück;

3. TESLA Model 3 – 263 Stück;

4. NISSAN Rogue – 257 Stück;

5. BMW X5 – 256 Stück