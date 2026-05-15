In der Ukraine ist die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen um ein Drittel gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Segment der neuen Personenkraftwagen bleibt der TOYOTA RAV-4 Marktführer bei den Hybridfahrzeugen.

Im April wurden in der Ukraine mehr als 3.600 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) neu zugelassen, was einem Anstieg um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Gleichzeitig betrug der Anteil der Neufahrzeuge an den Zulassungen 55 % gegenüber 63 % im April des Vorjahres.

Im Segment der neuen Personenkraftwagen bleibt der TOYOTA RAV-4 Marktführer bei den Hybridfahrzeugen.

Es folgen der Toyota Yaris Cross mit 120 Fahrzeugen und der Nissan Qashqai mit 102 Einheiten.

Unter den importierten gebrauchten Hybridfahrzeugen belegte der Ford Escape (97 Fahrzeuge) den ersten Platz. Zu den Top 3 gehören außerdem der Kia Niro (81 Fahrzeuge) und der Toyota Prius (76 Fahrzeuge).

Zur Erinnerung: Im April wurde der Fahrzeugbestand um 13.600 Personenkraftwagen mit Benzinmotoren erweitert.