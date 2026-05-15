Am Wochenende wird es im Westen und Osten regnen, am Montag dann im ganzen Land

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Ukraine wird es wärmer, am Wochenende regnet es mit Gewittern, ab Montag gibt es im ganzen Land Regengüsse. Detaillierte Vorhersage nach Regionen.

In den nächsten Tagen wird es in der Ukraine warm, am Wochenende kommt es in den westlichen und östlichen Regionen zu Regen und Gewittern, ab Montag werden im ganzen Land Regengüsse vorhergesagt.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 16. Mai überwiegend ohne Niederschläge, nur im Westen des Landes tagsüber kurzzeitige Regenfälle, Gewitter, stellenweise Hagel und Sturmböen von 15–20 m/s; am 17. und 18. Mai kommt es in den meisten Regionen zu kurzzeitigen Regenfällen, stellenweise mit Gewittern.“

Details: : Die Temperaturen liegen nachts landesweit bei 6–14 °C; tagsüber bei 18–23 °C, am 18. Mai in den östlichen Regionen bis zu +26 °C.

In Kiew bleibt es am Wochenende trocken, nachts 9–13 °C, tagsüber bis zu +24 °C, Wind aus Süd bis Nordwest mit 5–10 m/s.

Am Montag in der Hauptstadt im Laufe des Tages kurzzeitige Regenschauer, nachts 13–15 °C, tagsüber bis zu +24 °C, Wind aus Südost mit 3–8 m/s.