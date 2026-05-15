Betrüger geben sich massenhaft als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine aus und versenden „Vorladungen“ an die ukrainische Bevölkerung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist das Ziel dieser Betrugsmaschen? In der Ukraine hat die Zahl der Betrugsfälle zugenommen, bei denen Kriminelle Bürger täuschen, indem sie sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und anderer Strafverfolgungsbehörden ausgeben

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle des Sicherheitsdienstes der Ukraine.