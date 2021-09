Anwalt erklärt, wie man ohne Reisepass von ORDLO in die Ukraine kommt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bewohner der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk, die die selbsternannten Republiken in all der Zeit nicht verlassen haben, können ohne ukrainischen Pass in die Ukraine einreisen. Vasyl Romaniuk, Anwalt und Chefspezialist des Rechtshilfebüros der Rechten Bank Kiew, erklärte, wie man das macht.

So kann die Einreise in das von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiet mit jedem anderen Ausweisdokument erfolgen, zu dem beispielsweise auch ein Reisepass gehören kann. „Wenn Sie keinen ausländischen Pass besitzen und keine Passdokumente zum Nachweis Ihrer Staatsangehörigkeit vorlegen können, schreibt das Gesetz vor, dass Sie bei der Beantragung einer Genehmigung, die auch zum Überschreiten der Kontaktlinie erforderlich ist, alle erforderlichen Informationen vorlegen müssen, einschließlich der Tatsache, dass Sie kein Passdokument besitzen“, sagte Romaniuk.

Für den Fall, dass kein Dokument zum Nachweis der ukrainischen Staatsangehörigkeit vorliegt, sieht der Gesetzgeber ein Verfahren zur Einreise in die Ukraine auf der Grundlage einer Geburtsurkunde vor. Für die Durchführung eines solchen Verfahrens ist jedoch eine Einreisegenehmigung erforderlich. Das Verfahren zur Erlangung des Titels umfasst die Beantragung bei den Koordinierungsstellen. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen, kann eine Genehmigung durch Einreichung eines elektronischen Antrags auf einer speziellen Unterseite der SSU-Website eingeholt werden.

„In Ihrem Antrag geben Sie ausdrücklich an, dass Sie keine Passdokumente besitzen und das einzige Dokument, das Ihre Staatsangehörigkeit belegt, Ihre Geburtsurkunde ist. Die entsprechenden Informationen werden auf der Genehmigung selbst angegeben. Sie geben auch an, für wie lange Sie in die Ukraine einreisen – falls es sich um eine einmalige Genehmigung handelt – und über welche Punkte Sie in das Hoheitsgebiet der Ukraine ein- und ausreisen werden“, erklärte der Anwalt.

Diejenigen, die Verwandte im kontrollierten Gebiet der Ukraine haben, können eine Mehrfacheinreisegenehmigung erhalten. Dazu müssen Informationen über den Wohnort der Verwandten und Dokumente zum Nachweis der familiären Bindungen vorgelegt werden.

„Wenn Sie Staatsbürger eines anderen Landes oder staatenlos sind, müssen Sie eine Genehmigung für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Ukraine beantragen, aber als Person, die nicht Bürger der Ukraine, sondern Staatsbürger eines anderen Landes oder staatenlos ist. Sie müssen die erforderlichen Gründe für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Ukraine angeben, und das Verfahren ist im Prinzip dasselbe wie bei der Einreise mit einer Geburtsurkunde“, fügte Romanyuk hinzu.

Diese Bürger müssen über die SSU-Website eine Genehmigung beantragen, in der der Grund und die Dauer des Aufenthalts sowie die für die Ein- und Ausreise zu benutzenden Kontrollstellen angegeben werden.