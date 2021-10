Entwicklung der Gasproduktion: Naftohas unterzeichnet Memoranden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Naftohas Ukrajiny hat ausländische Unternehmen für die Entwicklung der Gasproduktion gewonnen und drei Memoranden über Partnerschaften in der Gasexploration und -produktion unterzeichnet. Dies wurde auf der Website des staatlichen Unternehmens bekannt gegeben.

Während des ukrainischen Gasinvestitionskongresses in Kiew unterzeichnete Naftohas Absichtserklärungen mit Unternehmen wie Dragon Oil aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, SOCAR AQS aus Aserbaidschan und dem US-amerikanischen Unternehmen Helmerich & Payne, Inc. (H & P) und 3 Seas Energy.

„Diese Memoranden bilden die Grundlage für Partnerschaften, die für neue strategische Projekte wie die Erschließung der Schwarzmeer- und Tight-Gas-Lagerstätten sowie für die Steigerung der Produktionseffizienz in erschöpften Feldern geplant sind“, so Naftohas in einer Presseerklärung.

Laut Jurij Vitrenko, Vorstandsvorsitzender von Naftohas Ukrajiny, sind dafür Investitionen von mehr als 20 Mrd. USD erforderlich.

„Deshalb ist es für uns wichtig, Partner und Investoren einzubinden, um unsere Pläne effizient und schnell umzusetzen. Ich bin Dragon Oil, SOCAR AQS, 3 Seas Energy und H&P für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit dankbar. Ich bin sicher, dass es für beide Seiten von Vorteil sein wird“, fügte Vitrenko hinzu.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Zusammenarbeit mit Dragon Oil bei der Erkundung und Erschließung von Gebieten im Schwarzen Meer erwogen wird. Das Unternehmen hat seine Hauptaktivitäten erfolgreich im Nahen Osten, in Nordafrika und in Zentralasien durchgeführt. Dragon Oil ist seit 20 Jahren auf dem Schelf des Kaspischen Meeres im Rahmen von Produktionsbeteiligungsvereinbarungen mit der Regierung Turkmenistans tätig und hat in dieser Zeit rund sieben Milliarden Dollar in die Erschließung investiert.

„Der ukrainische Teil des Schwarzen Meeres ist heute eines der am wenigsten erforschten, aber vielversprechenden Gebiete in der Region, das das Potenzial hat, zu einer starken Gasquelle für Europa zu werden“, sagte Ali Al Jarwan, CEO von Dragon Oil.

Die Zusammenarbeit mit SOCAR AQS, einem Unternehmen, das Bohrungen und den Bau von Bohrlöchern verwaltet, kann die Erschließung der Schwarzmeergebiete technologisch verbessern. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Offshore-Bohrerfahrung im Kaspischen Meer und eine eigene Offshore-Bohrflotte.

„Die Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Geschäftsbeziehungen, um gemeinsam die Aussichten im Bereich der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen in der Ukraine zu bewerten und Erfahrungen, Wissen und Technologien auszutauschen“, sagte Samir Mollayev, Generaldirektor der SOCAR AQS.

Die Zusammenarbeit mit 3 Seas Energy und H&P wird sich auf die Erschließung von Tight Reservoirs in der Ukraine konzentrieren. Das Unternehmen wird auch dazu beitragen, die Erschließung bereits erschöpfter Felder zu verbessern und die Effizienz des Naftohas-eigenen Bohrunternehmens Ukrburgaz zu steigern.

„Wir hoffen, unsere Partnerschaft mit Naftohas ausbauen zu können, was den Aufbau von Millionen von Kubikmetern Gas gewährleisten wird“, sagte der Vorsitzende der Getka-Gruppe, Dariusz Ciechocki.

Zuvor hatte Naftohas über die Gaspreise im Winter berichtet. Für inländische Verbraucher in der Ukraine gilt ein jährliches Gaspreisangebot von 7,96 bis 13,5 Hrywnja pro Kubikmeter. Jurij Vitrenko erklärte, dass genügend Gas für den Bedarf aller Verbraucher vorhanden ist.