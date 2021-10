20.10.: Haushaltsgenehmigung und Bitcoin-Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rada verabschiedet Haushalt 2022 in erster Lesung

Mit 264 Stimmen verabschiedete die Werchowna Rada in erster Lesung den Haushalt für das kommende Jahr und empfahl der Regierung, die Einnahmen aus dem allgemeinen Haushaltsfonds zu erhöhen, die Pandemiebeihilfen für die lokalen Behörden zu berücksichtigen und weitere Änderungen vorzunehmen.

Das Kabinett sollte einen Gesetzentwurf für die zweite Lesung vorbereiten und ihn innerhalb von zwei Wochen der Rada vorlegen.

Bitcoin-Kryptowährungskurs stellt Allzeit-Rekord auf

Bitcoin erreichte 65.566 $ und brach damit den im April aufgestellten Allzeitrekord von 64.800 $. Der Kurs der Kryptowährung stieg an einem Tag um fast 5 Prozent und in einer Woche um mehr als 17 Prozent. Ihre Kapitalisierung erreichte 1,2 Billionen Dollar.

OGAS Transport SystemU hat sich für das Nord Stream 2-Zertifizierungsverfahren beworben

Nach Naftohas Ukrajiny hat nun auch der Betreiber des ukrainischen Gastransportsystems (OGTSU) bei der deutschen Regulierungsbehörde einen Antrag auf Teilnahme am Zertifizierungsverfahren für die russische Gaspipeline Nord Stream-2 gestellt. Das Unternehmen betonte, dass der Widerstand gegen das geopolitische Projekt Russlands, das eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Ukraine darstellt, anhält.

Eine weitere Region wurde in die rote Quarantänezone eingestuft

Die Staatliche Kommission für anthropogene und ökologische Sicherheit und Notfallsituationen hat beschlossen, ab dem 23. Oktober die Seuchengefahr von COVID-19 auf dem Gebiet der Region Sumy auf die Stufe „rot“ zu setzen und entsprechende restriktive Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung anzuwenden.

Saakaschwili stimmt einer Behandlung während des Hungerstreiks zu

Der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili hat erklärt, dass er seinen Hungerstreik fortsetzen wird, aber einer medizinischen Behandlung zustimmt. Der Politiker erklärte, er sei „bereit zu sterben“, wolle aber „bis zum Ende bei Verstand bleiben und seine Handlungsfähigkeit bewahren“. Er erklärte sich auch bereit, sich in ein Krankenhaus zu begeben und von Ärzten überwachen zu lassen.

Kiew in TCG sagt, dass die Russische Föderation die Beteiligung ihrer Bürger am Krieg im Donbassanerkennt

Die ukrainische Delegation in der Trilateralen Kontaktgruppe hat festgestellt, dass das russische Außenministerium mit seinen Äußerungen zur Unterstützung des im Donbass inhaftierten russischen Staatsbürgers Andrej Kosjak die Beteiligung seiner Bürger am bewaffneten Konflikt in der Ostukraine offiziell anerkannt hat.

In diesem Zusammenhang wünschte Kiew Moskau „Kraft und Inspiration“, um formell die volle Verantwortung für den Krieg im Donbass anzuerkennen.

Die lettische Regierung hat beschlossen, eine Abriegelung des Landes zu verhängen

Das lettische Kabinett hat beschlossen, ab dem 21. Oktober strenge Quarantänebeschränkungen zu verhängen, da das Land bei der Zahl der bestätigten COVID-19-Fälle pro eine Million Menschen weltweit an der Spitze liegt und das Coronavirus immer häufiger auftritt.

Bis zum 15. November bleiben die meisten Geschäfte im Lande geschlossen und der Ganztagsunterricht in den Schulen wird eingestellt. Außerdem gilt eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens.

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat veröffentlicht ein Glossar der Konzepte und Begriffe zu Donbassund Krim

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat ein Glossar mit Konzepten und Begriffen im Zusammenhang mit den Ereignissen im Donbass, auf der Krim und in Maydan im Jahr 2014 veröffentlicht, dessen Anwendung er Behörden, Medien und Nichtregierungsorganisationen empfiehlt.

Insbesondere wird vorgeschlagen, den Begriff „annektierte Gebiete“ durch „vorübergehend besetzte Gebiete“ zu ersetzen, „Donezker Volksrepublik/Duhansker Volksrepublik“ durch ORDLO und andere zu ersetzen.