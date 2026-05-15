Von Reebok bis zur türkischen Modebranche: Warum bekannte Marken ihre Geschäfte in der Ukraine schließen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum internationale Marken und ukrainische Handelsketten den Markt verlassen Der diesjährige Frühling war geprägt von einer Reihe vielbeachteter Schließungen auf dem ukrainischen Einzelhandelsmarkt. Eine Analyse der Schließungen im Einzelhandel in den letzten zwei Monaten zeigt mehrere Gründe auf – den Rückgang der Kaufkraft sowie logistische Herausforderungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verband der Einzelhändler der Ukraine.