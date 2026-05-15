Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs kehrten 20 Kämpfer des Asow-Korps aus russischer Gefangenschaft zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Von den 20 freigelassenen Kämpfern des Korps hatten 19 im Frühjahr 2022 Mariupol in der Oblast Donezk verteidigt.

Im Rahmen des heutigen Gefangenenaustauschs kehrten 20 Soldaten des 1. Korps der Nationalgarde der Ukraine „Asow“ aus russischer Gefangenschaft nach Hause zurück. Dies teilte der Kommandeur der Asow-Brigade, Denis Prokopenko, am Freitag, dem 15. Mai, auf Facebook mit.

„Heute kehrten 20 Soldaten des 1. Korps der Nationalgarde der Ukraine ‚Asow‘ in ihre Heimat zurück, darunter 19 Verteidiger von Mariupol. Vier Jahre in russischer Gefangenschaft, und nun endlich das Wiedersehen mit den Angehörigen, die für die Rückkehr ihrer Lieben gekämpft und auf diesen Tag gewartet haben“, schrieb er.